Ученые создали таблетку от рака

Таблетка, не позволяющая раковым клеткам самовосстанавливаться, создана британскими учеными. Эксперты отмечают, что их изобретение делает опухоль чувствительнее к облучению и радиотерапии.
Ученые из Francis Crick Institute в Лондоне и Оксфордского университета обнаружили уязвимое место у рака и воспользовались этим, чтобы убить, не задевая здоровые области. Эксперты полагают, их открытие способно повлиять на направление в онкологии и помочь тем, кто вынужден пройти через облучение.
Стоит пояснить, радиотерапия — один из ключевых способов борьбы с раком. Однако у него много побочных явлений: тошнота, рвота, усталость, боль. Болевые ощущения бывают такими сильными, что пациенты прерывают лечение. Это значит, что рак побеждает и человек умирает. Многие годы эксперты пытаются сделать побочный эффект от "химии" и облучения менее травмирующим.
Научное сообщество предполагает, что британским ученым удалось сделать это. Ведь они лишили злокачественную опухоль возможности восстанавливаться. Значит, радиации не надо будет так много, чтобы победить болезнь, и здоровые клетки будут меньше повреждены.
Источник фото: Fotodom.ru
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