Вирусолог Чумаков заявил о неэффективности масок для защиты от COVID-19

Биолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков рассказал, почему эффективность индивидуального средства защиты от заражения коронавирусной инфекцией снизилась. По словам вирусолога, причиной послужила высокая заразность варианта COVID-19 "омикрон".

"Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень заразный, то есть он очень быстро распространяется, и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать", — сказал специалист в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, в борьбе с коронавирусом помогает в основном коллективный иммунитет россиян. Его можно назвать высоким, заявил биолог. При этом он допустил увеличение количества заболевших через два месяца. Также Чумаков подчеркнул, что вероятность возникновения опасной для человека мутации крайне мала.

По информации Оперативного штаба на понедельник, четвёртое марта, в России за минувшие сутки зарегистрировали 15 291 случай заражения коронавирусом. Скончались по причине новой болезни 287 пациентов.