В Роспотребнадзоре заявили о росте доли заражений "стелс-омикроном" в РФ

Рост доли заражений "стелс-омикроном" наблюдается в РФ, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В РФ доля BA.2 также стабильно растёт и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев "омикрона", присутствуя практически во всех регионах страны", — цитирует специалиста РИА Новости.

Вместе с тем Хафизов отметил, что в настоящее время число заражений COVID-19 в стране значительно меньше фиксировавшихся ещё недавно показателей.

"В Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии", — заявил учёный.

По его словам, резкий подъём заболеваемости в связи с распространением "стелс-омикрона" в стране маловероятен, так как значительная часть россиян уже выработала иммунитет к COVID-19, переболев им или привившись.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков заявил, что увеличения заболеваемости подвидом штамма "омикрон" BA.2 в РФ можно ожидать к лету.