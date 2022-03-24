Рост доли заражений "стелс-омикроном" наблюдается в РФ, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"В РФ доля BA.2 также стабильно растёт и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев "омикрона", присутствуя практически во всех регионах страны", — цитирует специалиста РИА Новости.
Вместе с тем Хафизов отметил, что в настоящее время число заражений COVID-19 в стране значительно меньше фиксировавшихся ещё недавно показателей.
"В Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии", — заявил учёный.
По его словам, резкий подъём заболеваемости в связи с распространением "стелс-омикрона" в стране маловероятен, так как значительная часть россиян уже выработала иммунитет к COVID-19, переболев им или привившись.
Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков заявил, что увеличения заболеваемости подвидом штамма "омикрон" BA.2 в РФ можно ожидать к лету.
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