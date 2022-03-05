Врач Осипов: вскоре мы сможем отказаться от масок

Ситуация в России с коронавирусом значительно стабилизировалась и это позволяет снять ряд ограничительных мер, заявил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По словам медика, количество пациентов на ИВЛ стремительно сокращается, а в Домодедовской больнице таких уже и вовсе нет.

"Количество заболевших значительно снизилось, как и количество вызовов на дом и количество госпитализаций. И даже по нашей больнице мы видим, что у нас нет пациентов на ИВЛ. Радует также, что в больнице лежит небольшое количество детей, и проявления болезни у них лёгкие", — рассказал Осипов в беседе с "Радио 1".

Как подчеркнул врач, это даёт шанс полагать, что вскоре россияне смогут отказаться от масок на фоне положительной динамики. Однако, по словам Осипова, по-прежнему остаются пациенты, которые находятся в зоне риска.

"Мы должны порекомендовать людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями стараться максимально избегать посещения общественных мест, защищать себя масками и соблюдать социальную дистанцию", — резюмировал врач.

Осипов отметил, что вряд ли коронавирус исчезнет полностью. Однако "агрессивность" вируса слабеет, а у врачей уже разработан чёткий протокол лечения.

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