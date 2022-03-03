Иммунолог предупредил о появлении нового штамма коронавируса к октябрю

Врач Николай Крючков сообщил о вероятном возникновении нового штамма коронавирусной инфекции в октябре этого года. При этом специалист отметил, что летом, скорее всего, взрывного роста заражения COVID-19 не случится.

"А то, что будет осенью и зимой — там скорее всего подоспеют какие-то новые линии, но уже не от "омикрона" отпочковавшегося, а, например, от "дельты", или другого гибрида", — предупредил эксперт в беседе с Москвой 24.

По данным иммунолога, вероятность появления нового варианта COVID-19 преодолевает показатель в 50%. Весной этого года, скорее всего, ещё один штамм коронавируса не возникнет, подчеркнул Крючков.

По статистике Оперативного штаба на третье марта, в России за последние сутки зарегистрировали 93 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также известно, что за минувшие 24 часа из-за новой болезни скончались 781 человек.

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