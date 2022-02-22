Врач Мясников развеял популярный миф об омикрон-штамме COVID-19

Доктор Александр Мясников развеял популярный среди россиян миф о "лёгкости" омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

По его словам, заболевание протекает с минимальным количеством симптомов только у жителей тех стран, которые вышли на высокие показатели по вакцинации населения.

"Информация об относительной безопасности "омикрона" идёт из государств, где привились 70-80% населения. У нас достаточно низкий уровень вакцинации", — сказал Мясников в эфире канала "Россия 1".

Он добавил, что многие пациенты в РФ, столкнувшиеся с омикрон-штаммом, нуждаются в профессиональной медицинской помощи. Специалист порекомендовал вызывать врача на дом, когда температура поднялась до 38,5 градусов и не снижается жаропонижающим средством. Также вызвать "скорую" следует, если сатурация упала до 93 процентов.

"К медикам надо обращаться и при появлении одышки, резкого обезвоживания, головокружения", — заключил доктор.

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