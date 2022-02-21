Французским учёным удалось выявить ряд конкретных симптомов проявления омикрон-штамма у вакцинированных людей пожилого возраста.
Специалисты смогли выделить 12 симптомов, среди которых самыми распространёнными оказались насморк, кашель и ощущение усталости, сообщает медицинское издание Eurosurveillance.
Исследование было проведено с участием 129 человек, ставших гостями трёх специальных мероприятий для вакцинированных пожилых граждан, возраст которых превышал 65 лет (в среднем 72,4 года).
В ходе мероприятий пожилые люди посетили совместный ужин с танцами, вместе отправились на прогулку на автомобилях и посетили занятия хора. После посещения праздничных мероприятий 75 гостей оказались заражены "омикроном".
По наблюдениям исследователей, основными симптомами омикрон-штамма у заболевших были:
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