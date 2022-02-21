Учёные перечислили симптомы "омикрона" у вакцинированных людей возраста 65+

Французским учёным удалось выявить ряд конкретных симптомов проявления омикрон-штамма у вакцинированных людей пожилого возраста.

Специалисты смогли выделить 12 симптомов, среди которых самыми распространёнными оказались насморк, кашель и ощущение усталости, сообщает медицинское издание Eurosurveillance.

Исследование было проведено с участием 129 человек, ставших гостями трёх специальных мероприятий для вакцинированных пожилых граждан, возраст которых превышал 65 лет (в среднем 72,4 года).

В ходе мероприятий пожилые люди посетили совместный ужин с танцами, вместе отправились на прогулку на автомобилях и посетили занятия хора. После посещения праздничных мероприятий 75 гостей оказались заражены "омикроном".

По наблюдениям исследователей, основными симптомами омикрон-штамма у заболевших были:

насморк;

кашель;

повышенная утомляемость.

Также пациенты жаловались на:

головную боль;

першение в горле;

повышение температуры;

ломоту в мышцах;

нарушения дыхания;

диарею;

потерю обоняния и вкуса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.