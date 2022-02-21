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Автор Светлана Нерадовская

Учёные перечислили симптомы "омикрона" у вакцинированных людей возраста 65+

Здоровье

Французским учёным удалось выявить ряд конкретных симптомов проявления омикрон-штамма у вакцинированных людей пожилого возраста.

Учёные перечислили симптомы "омикрона" у вакцинированных людей возраста 65+

Специалисты смогли выделить 12 симптомов, среди которых самыми распространёнными оказались насморк, кашель и ощущение усталости, сообщает медицинское издание Eurosurveillance.

Исследование было проведено с участием 129 человек, ставших гостями трёх специальных мероприятий для вакцинированных пожилых граждан, возраст которых превышал 65 лет (в среднем 72,4 года).

В ходе мероприятий пожилые люди посетили совместный ужин с танцами, вместе отправились на прогулку на автомобилях и посетили занятия хора. После посещения праздничных мероприятий 75 гостей оказались заражены "омикроном".

По наблюдениям исследователей, основными симптомами омикрон-штамма у заболевших были:

  • насморк;
  • кашель;
  • повышенная утомляемость.

Также пациенты жаловались на:

  • головную боль;
  • першение в горле;
  • повышение температуры;
  • ломоту в мышцах;
  • нарушения дыхания;
  • диарею;
  • потерю обоняния и вкуса.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ОМИКРОН — СИМПТОМЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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