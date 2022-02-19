Врач-эндокринолог объяснил причину болезненных проявлений ПМС

Врач-эндокринолог Илья Магеря рассказал о воспалительно-аллергических, гормональных и других причинах острых проявлений предменструального синдрома.

Медик отметил, что причины ПМС ещё мало изучены, однако выделяют несколько теорий возникновения болезненных ощущений перед месячными.

"Наличие очага воспаления в малом тазу всегда приводит к болезненности, особенно перед месячными и в первые дни менструации", — написал врач в своём Instagram-аккаунте.

Магеря объясняет, что виной неприятных проявлений могут быть гормоны. Повышение уровня альдостерона, пролактина, кортизола приводят к отёкам молочных желёз и блокировке рецепторов клеток к половым гормонам.

"Нарушения синтеза простагландинов — веществ, вызывающих спазм матки. Простагландины необходимы для регулярного менструального цикла. Они участвуют в спазме сосудов эндометрия и его отторжения в случае, если оплодотворения нет. В условиях дефицита прогестерона простагландины ведут себя очень агрессивно, что заставляет женщину страдать от избыточных спазмов и боли", — написал эндокринолог.

Дефицит витамина D3, магния, серотонина тоже провоцирует болезненные ощущения при ПМС.

"Теория дефицита магния, при котором увеличивается концентрации кальция, отвечающего за сокращение мышц. Без магния такое сокращение приводит к судорогам. Матка — это мышца. Судорога матки = ПМС и даже выкидыш при беременности", — отметил Магеря.

Причиной страданий могут быть также психосоматические нарушения, справиться с которыми поможет психолог.

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