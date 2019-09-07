Как помочь организму пережить болезненные месячные

Болезненные ощущения, возникающие в процессе менструации, в медицине принято называть дисменореей.

Почему возникает такая боль?

Все дело в том, что в начале менструального цикла в слизистой, которая выстилает изнутри полость матки, вырабатываются физиологически активные вещества под названием "простагландины". Выработкой этих веществ сопровождается любой воспалительный процесс. Из-за простагландинов матка начинает сокращаться, уровень насыщаемости тканей кислородом существенно снижается, в результате чего женщина чувствует спазмы, боль и прочие неприятные ощущения.

У каждой женщины цикл протекает по индивидуальному сценарию

Как правило, болезненными ощущениями сопровождаются первые дни менструации, начиная от 12 часов до начала цикла и заканчивая вторым днем. У некоторых женщин сохраняется болезненность и дискомфорт вплоть до самого окончания месячных. Боль во время месячных бывает спастической, ноющей, тянущей, распирающей, порой распространяется на бедра, мочевой пузырь, отдает в ноги и прямую кишку.

Порой боли сопровождаются общим недомоганием и плохим самочувствием: головокружением, слабостью, тошнотой и головными болями. При возникновении таких тяжелых состояний необходимо проконсультироваться с гинекологом и подобрать грамотное лечение.

Препараты и теплый душ уменьшают болевые ощущения

Обычно с болезненными месячными хорошо справляются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) наподобие "Ибупрофена", а также всем хорошо известная "Но-шпа". НПВП снижают уровень простагландинов, вследствие чего уменьшаются болезненные ощущения. Некоторые исследования подтверждают эффективность массажа при месячных, поскольку массаж направлен на расслабление и улучшение кровообращения. Главное правило - избегать какого-либо воздействия на область живота. Если месячные сопровождаются дискомфортом, полезно будет принять теплый душ. Тепло уменьшит болевые ощущения.

Кровообращение можно улучшить при помощи несложных физических упражнений, таких как ходьба и легкий бег. Работа с весом противопоказана, так как в результате перегрузки можно спровоцировать обратный отток крови по маточным трубам, что только усилит боль.

Контрацептивы как средство от боли

Средства оральной контрацепции подавляют овуляцию и тормозят рост эндометрия, в результате чего простагландины вырабатываются в значительно меньшем количестве, и боль во время месячных сходит на нет. Подобрать подходящие препараты должен специалист по результатам проведенных обследований.

Обязательно нужно посетить врача, если месячные сопровождаются необычными симптомами, которых раньше не возникало. Например, стали обильными или, наоборот, скудными, произошли существенные нарушения цикла, боли значительно усилились.

Не стоит забывать о том, что причинами болезненных месячных могут быть воспалительные процессы органов малого таза, миома матки, разнообразные инфекции, передающиеся половым путем, а также внематочная беременность, поликистоз яичников. Поставить правильный диагноз и подобрать грамотную терапию поможет только врач.

Фото: be.loususi.info

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