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Автор Евгения Васильева

Диетолог рассказала, что бесполезно делать в борьбе с жиром в области живота

Здоровье

Врач Елена Соломатина предупредила, что нагрузка на пресс не приведёт к потере жира на животе. Как пояснила специалист, "будет пресс и жир".

Диетолог рассказала, что бесполезно делать в борьбе с жиром в области живота

Диетолог посоветовала сделать питание более здоровым и заняться аэробными тренировками, то есть ходьбой и плаванием, чтобы избавиться от лишнего веса. Также эксперт отметила, что важно понять, почему возник жир на животе. Например, подобная ситуация могла произойти из-за метаболического синдрома или инсулинорезистентности, сказала врач.

Она порекомендовала готовить еду на пару или запекать продукты. Также стоит ограничить калорийность, однако не забывать о мясе, сообщила Соломатина. По её словам, важно отказаться от следующей пищи:

  • фастфуда,
  • жареного,
  • напитков с фруктозой,
  • трансжиров,
  • простых углеводов.

Вместе с этим диетолог посоветовала скачать таблицу гликемических индексов и калорийности продуктов. По данным специалиста, гликемия связана с накапливанием жира в животе.

"Всё, что на уровне 50, — это середина. Всё, что ниже, — лучше. Выше, естественно, может привести к набору веса", — объяснила эксперт, слова которой приводит Москва 24.

Ранее выяснилось, что похудеть можно во время чтения книг. Об этом рассказали учёные Университета Дьюка.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Ожирение как проблема современной медицины - Юрий Яшков
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы елена соломатина правильное питание
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