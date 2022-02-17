Врач Елена Соломатина предупредила, что нагрузка на пресс не приведёт к потере жира на животе. Как пояснила специалист, "будет пресс и жир".
Диетолог посоветовала сделать питание более здоровым и заняться аэробными тренировками, то есть ходьбой и плаванием, чтобы избавиться от лишнего веса. Также эксперт отметила, что важно понять, почему возник жир на животе. Например, подобная ситуация могла произойти из-за метаболического синдрома или инсулинорезистентности, сказала врач.
Она порекомендовала готовить еду на пару или запекать продукты. Также стоит ограничить калорийность, однако не забывать о мясе, сообщила Соломатина. По её словам, важно отказаться от следующей пищи:
Вместе с этим диетолог посоветовала скачать таблицу гликемических индексов и калорийности продуктов. По данным специалиста, гликемия связана с накапливанием жира в животе.
"Всё, что на уровне 50, — это середина. Всё, что ниже, — лучше. Выше, естественно, может привести к набору веса", — объяснила эксперт, слова которой приводит Москва 24.
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