Диетолог рассказала, что бесполезно делать в борьбе с жиром в области живота

Врач Елена Соломатина предупредила, что нагрузка на пресс не приведёт к потере жира на животе. Как пояснила специалист, "будет пресс и жир".

Диетолог посоветовала сделать питание более здоровым и заняться аэробными тренировками, то есть ходьбой и плаванием, чтобы избавиться от лишнего веса. Также эксперт отметила, что важно понять, почему возник жир на животе. Например, подобная ситуация могла произойти из-за метаболического синдрома или инсулинорезистентности, сказала врач.

Она порекомендовала готовить еду на пару или запекать продукты. Также стоит ограничить калорийность, однако не забывать о мясе, сообщила Соломатина. По её словам, важно отказаться от следующей пищи:

фастфуда,

жареного,

напитков с фруктозой,

трансжиров,

простых углеводов.

Вместе с этим диетолог посоветовала скачать таблицу гликемических индексов и калорийности продуктов. По данным специалиста, гликемия связана с накапливанием жира в животе.

"Всё, что на уровне 50, — это середина. Всё, что ниже, — лучше. Выше, естественно, может привести к набору веса", — объяснила эксперт, слова которой приводит Москва 24.

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