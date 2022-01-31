Диетолог Селезнёва объяснила, чем опасен лишний вес в области живота

Избыточный вес в области живота может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва.

В интервью Москве 24 специалист отметила, что жир в брюшной полости и в области талии есть у всех, так как он выполняет ряд важных для организма функций. Однако, по её словам, лишний вес свидетельствует об ожирении, которое нередко приводит к таким опасным последствиям, как:

Сахарный диабет второго типа;

Артериальная гипертония;

Ишемическая болезнь сердца;

Бесплодие;

Проблемы с суставами, гормонами;

Метаболический синдром.

Селезнёва предупредила, что при избытке жировой массы нередко наблюдается ожирение отдельных органов, например, печени, сердца, поджелудочной железы.

"Ожирение сердца чаще всего приводит к стойкому хроническому повышению артериального давления, которое в свою очередь может привести к инфарктам и инсультам", — сказала врач-диетолог.

Она посоветовала россиянам вести здоровый образ жизни и следить за питанием, чтобы не столкнуться с тяжёлыми болезнями.

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