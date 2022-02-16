Более 50 участников исследования новой назальной вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, никаких осложнений от компонента у добровольцев не наблюдается.

"Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", — рассказал учёный в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала мнение вирусологов насчёт нового назального компонента от коронавируса. Так, по словам экспертов, в отличие от "традиционной" прививки, такой вид компонента проще "вводить" в организм. Препарат попадает прямо в носоглоточную полость, эпителий которой наиболее восприимчив к коронавирусной инфекции.

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