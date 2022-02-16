EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Onet: поляки назвали более серьёзные проблемы Украины, чем "вторжение"
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит - российские
Эксперты рассказали, как привести здоровье в норму после "омикрона"
Байден признал эффект бумеранга от санкций против России
Глава Минобороны Украины: география не даст напасть на Киев из Белоруссии
Врач Аловский рассказал, как допинг мог попасть в организм фигуристки Валиевой
Байден не поверил в отвод российских войск от Украины
Автор Екатерина Широкова

Гинцбург рассказал о состоянии "испытуемых" назальной вакциной от COVID-19

Здоровье

Более 50 участников исследования новой назальной вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, никаких осложнений от компонента у добровольцев не наблюдается.

"Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", — рассказал учёный в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала мнение вирусологов насчёт нового назального компонента от коронавируса. Так, по словам экспертов, в отличие от "традиционной" прививки, такой вид компонента проще "вводить" в организм. Препарат попадает прямо в носоглоточную полость, эпителий которой наиболее восприимчив к коронавирусной инфекции.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
александр гинцбург
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская Любовь Степушова Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии
Мир. Новости мира
Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская Любовь Степушова Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии
Мир. Новости мира
Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии
Последние материалы
Onet: поляки назвали более серьёзные проблемы Украины, чем "вторжение"
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит - российские
Эксперты рассказали, как привести здоровье в норму после "омикрона"
Байден признал эффект бумеранга от санкций против России
Глава Минобороны Украины: география не даст напасть на Киев из Белоруссии
Врач Аловский рассказал, как допинг мог попасть в организм фигуристки Валиевой
Байден не поверил в отвод российских войск от Украины
Украина запросила у НАТО сотни лодок и тысячи пар перчаток на случай ЧС
На Украине высказались о ситуации с "допингом" Валиевой
Песков сказал жителям Украины завести будильник, чтобы не проспать вторжение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников