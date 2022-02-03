В России стартовали клинические испытания назальной вакцины от коронавируса "Спутник V", которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами препаратов от COVID-19. Об этом рассказал Анатолий Альтштейн, вирусолог НИЦ имени Гамалеи.
Эксперт отметил, что назальная вакцина отличается от традиционной прививки не только способом введения в организм, но и характером иммунитета, который она формирует.
Вирусолог объяснил, что вакцина вводится прямо в носоглоточную полость, эпителий которой наиболее восприимчив к коронавирусной инфекции.
"Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому начинают появляться иммуноглобулины А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищенной, а это те самые ворота, через которые попадает коронавирус", — объяснил механизм действия нового препарата Альтштейн в беседе с "Известиями".
По словам вирусолога, у назальной вакцины меньше побочных эффектов.
Самым оптимальным вариантом защиты, по мнению эксперта, является двойная прививка — и внутримышечным препаратом, и назальной вакциной.
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