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Автор Светлана Нерадовская

В чём заключаются преимущества назальной вакцины от COVID-19, объяснил вирусолог

Здоровье

В России стартовали клинические испытания назальной вакцины от коронавируса "Спутник V", которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами препаратов от COVID-19. Об этом рассказал Анатолий Альтштейн, вирусолог НИЦ имени Гамалеи.

В чём заключаются преимущества назальной вакцины от COVID-19, объяснил вирусолог

Эксперт отметил, что назальная вакцина отличается от традиционной прививки не только способом введения в организм, но и характером иммунитета, который она формирует.

Вирусолог объяснил, что вакцина вводится прямо в носоглоточную полость, эпителий которой наиболее восприимчив к коронавирусной инфекции.

"Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому начинают появляться иммуноглобулины А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищенной, а это те самые ворота, через которые попадает коронавирус", — объяснил механизм действия нового препарата Альтштейн в беседе с "Известиями".

По словам вирусолога, у назальной вакцины меньше побочных эффектов.

Самым оптимальным вариантом защиты, по мнению эксперта, является двойная прививка — и внутримышечным препаратом, и назальной вакциной.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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