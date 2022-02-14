Александр Мясников привёл любопытную статистику по поводу активности антител в организме переболевших коронавирусом и тех, кто избежал заражения.
Теледоктор отметил, что в США около 30% населения до сих пор не вакцинировались от коронавируса.
Медик приводит данные исследования JAMA (журнала Американской медицинской ассоциации).
Учёные исследовали невакцинированных людей.
Мясников подчеркнул, что антитела у переболевших сохранялись до 20 месяцев после болезни.
"Другой вопрос — насколько эти, рутинно определяемые антитела, отражают степень защиты, особенно от новых мутаций коронавируса", — поделился своими мыслями телеведущий.
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