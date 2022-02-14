Мясников объяснил, сколько времени антитела сохраняются после болезни

Александр Мясников привёл любопытную статистику по поводу активности антител в организме переболевших коронавирусом и тех, кто избежал заражения.

Теледоктор отметил, что в США около 30% населения до сих пор не вакцинировались от коронавируса.

Медик приводит данные исследования JAMA (журнала Американской медицинской ассоциации).

Учёные исследовали невакцинированных людей.

Те, кто перенес ковид с положительным тестом в 99% случаев имели антитела в той или иной концентрации;

Те, кто думали, что перенесли ковид, но никогда не были тестированны, имели антитела в 55% случаев;

Те, кто считал, что никогда не болел ковидом и никогда не имел положительных тестов имели антитела в 11% случаев.

Мясников подчеркнул, что антитела у переболевших сохранялись до 20 месяцев после болезни.

"Другой вопрос — насколько эти, рутинно определяемые антитела, отражают степень защиты, особенно от новых мутаций коронавируса", — поделился своими мыслями телеведущий.

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