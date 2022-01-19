Мясников: "Вакцинация не предотвращает от заражения "омикроном""

Доктор Мясников перечислил ключевые моменты, известные об "омикроне". Медик официально объявил, что новый штамм коронавируса уже добрался до России.

Медик объяснил, что опыт других стран говорит об огромном числе заражённых "омикроном". Число атакованных мутирующим вирусом исчисляется сотнями тысяч в день.

Теледоктор по пунктам перечислил свойства штамма COVID-19 "омикрон".

1. То, что этот штамм весьма заразен (по цифрам видно!)

2. То, что по этот штамм вызывает клинические проявления банального ОРЗ, без значимого процента осложнений (что тоже видно по цифрам — увеличения занятости реанимаций и смертности Слава Богу не происходит).

3. Вакцинация не предотвращает надежно от заражения новым штаммом, но практически гарантирует от тяжелого течения при инфицировании другими штаммами, да и омикроном, что все-таки возможно у ослабленных людей из групп риска.

Врач уверен, что человечеству придётся научиться жить с коронавирусом, который никуда не уйдёт. Мясников предсказывает появление новых штаммов опасного вируса. Телеведущий напомнил о пользе вакцинации, которая спасает жизни.

"Вакцинируйтесь и вовремя ревакцинируйтесь — это в ваших жизненных интересах!" — обратился к аудитории медик в своём Telegram-канале.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.