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Автор Елена Былкина

Мясников рассказал, что думают об "омикроне" инфекционисты США

Здоровье

Доктор Мясников привёл мнение коллеги из США по поводу будущей атаки COVID-19. Инфекционист Энтони Фаучи не исключает, что грядёт более опасный штамм коронавируса.

Мясников рассказал, что думают об "омикроне" инфекционисты США

Специалисты не спешат недооценивать угрозу, которую таит в себе штамм COVID-19 "омикрон".

Александр Мясников перевёл слова доктора Энтони Фаучи. которого считают одним из самых известных инфекционистов США. Он также является советником президента Джозефа Байдена.

"Пока рано говорить о том — станет ли омикрон "живой вакциной", которая положит конец пандемии, как многие надеются. Все будет зависит от того, появиться или нет какой-либо ещё новый штамм, который сможет ускользнуть от сформированного иммунного ответа (на омикрон)", — приводит слова Энтони Фаучи теледоктор.

Ранее Мясников прокомментировал принятый Минздравом перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса. Медик считает, что такие причины для отвода от прививок, как покраснение и отёк в месте инъекции "ставят жирный крест на вакцинации".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Быстрый «омикрон» и тяжелая «дельта». Симптомы и степень опасности разных штаммов коронавируса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 александр мясников
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