Доктор Мясников привёл мнение коллеги из США по поводу будущей атаки COVID-19. Инфекционист Энтони Фаучи не исключает, что грядёт более опасный штамм коронавируса.

Специалисты не спешат недооценивать угрозу, которую таит в себе штамм COVID-19 "омикрон".

Александр Мясников перевёл слова доктора Энтони Фаучи. которого считают одним из самых известных инфекционистов США. Он также является советником президента Джозефа Байдена.

"Пока рано говорить о том — станет ли омикрон "живой вакциной", которая положит конец пандемии, как многие надеются. Все будет зависит от того, появиться или нет какой-либо ещё новый штамм, который сможет ускользнуть от сформированного иммунного ответа (на омикрон)", — приводит слова Энтони Фаучи теледоктор.

Ранее Мясников прокомментировал принятый Минздравом перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса. Медик считает, что такие причины для отвода от прививок, как покраснение и отёк в месте инъекции "ставят жирный крест на вакцинации".

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