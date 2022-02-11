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Автор Николай Ткаченко

Биолог объяснила, поможет ли янтарная кислота после коронавируса

Здоровье

Янтарная кислота — очень хорошее метаболическое средство для митохондрий клеток, которое можно использовать после коронавируса. Однако нужно учитывать, что её приём в больших количествах может способствовать фиброзу печени. Об этом рассказала микробиолог, доктор медицинских наук Анча Баранова на своём YouTube-канале.

Биолог объяснила, поможет ли янтарная кислота после коронавируса

По мнению специалиста, принимать янтарную кислоту как отдельный препарат не стоит, а в таких количествах, как она представлена, например, в Цитофлавине, это вполне годится для поддержки митохондрий.

Биолог также добавила, что в качестве профилактики коронавируса можно использовать всем известные народные средства - лук и чеснок, причём лук лучше брать сладкий на вкус. Однако их нельзя совмещать с приёмом противокашлевого препарата АЦЦ. Лук нужно использовать либо на ранней стадии, либо разносить приём по времени, заключила учёный.

Ранее пульмонолог Александр Степанов предупредил о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков при "омикроне".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ПРО ЛУК (зеленый и репчатый) и АЦЦ
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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