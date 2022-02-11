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Автор Николай Ткаченко

Пульмонолог предупредил об опасности приёма антибиотиков при любой простуде

Здоровье

Если температура при "омикроне" держится 38 градусов и выше более трёх суток, то необходимо обратиться за помощью к лечащему врачу. Скорее всего, потребуется назначение антибиотиков. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Степанов на своём YouTube-канале.

Пульмонолог предупредил об опасности приёма антибиотиков при любой простуде

По словам специалиста, жаропонижающие в такой ситуации пить бессмысленно, так как длительная высокая температура указывает, что на вирус "села инфекция", и нужно подобрать антибиотики. Однако делать это нужно обязательно с врачом, чтобы не ухудшить ситуацию, предупредил доктор.

Он отметил, что с антибиотиками следует быть очень аккуратными. И не стоит брать то, что помогло соседу.

"Побочных эффектов у антибиотиков очень много. Например, они убивают изрядную часть микробиоты, которая во многом определяет уровень нашего с вами иммунитета", — пояснил доктор.

Он добавил, что родители часто при первом чихе ребёнка бегут за цефтриаксоном и "прокалывают" его взрослой дозой полным курсом.

"У меня фантомные волосы встают от такого дыбом! Если бы своими глазами не видел, не говорил бы", — поразился врач.

Специалист добавил, что сейчас вообще большая беда с бесконтрольным самоназначением антибактериальных средств.

"В результате этого теряется чувствительность к лекарствам, а госпитальная микрофлора, которая растёт в больницах, скоро будет напоминать Нечто из книги Стивена Кинга и кушать по вечерам санитаров", — заключил доктор Степанов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Памятка при омикроне – лишнее в лечении ковида
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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