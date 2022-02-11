EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Пульмонолог назвал известное средство, которое бесполезно при лечении "омикрона"

Здоровье

Новый штамм коронавируса "омикрон" протекает легче предыдущих, поэтому во многих случаях его можно лечить дома. Однако важно выбрать правильную тактику лечения. При этом не стоит слепо верить рекламе, которая рекомендует применять для лечения коронавируса интерфероны в каплях и спреях. Почему они не дают нужного эффекта, объяснил доктор Александр Степанов на своём YouTube-канале.

Пульмонолог назвал известное средство, которое бесполезно при лечении "омикрона"

Специалист отметил, что интерферон в форме капель или спреев заносят в рекомендации оттого, что определённые противовирусные свойства у них всё-таки есть, а препаратов с противовирусным действием очень мало.

Врач добавил, что функции интерферона — защищать слизистые от проникновения чужеродных агентов — вирусов и бактерий. То есть после того, как вирус уже попал в организм и начал там размножаться, особенного лечебного эффекта ждать не приходится.

Доктор подчеркнул, что интерферон не влияет ни на тяжесть течения коронавируса, ни на его размножение (репликацию), ни на передачу другим людям. Степанов привел результаты исследований учёных, которые показали, что результат у интерферона при тяжелом течении коронавируса оказался отрицательным. Он не помогал пациентам, а некоторым даже вредил.

"На назальные интерфероны смысла тратиться никакого нет. Лечебный эффект спреев с интерфероном при ковиде не доказан, концентрация интерферона там небольшая, и толку от такого лечения не будет", — заключил пульмонолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Памятка при омикроне – лишнее в лечении ковида
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Союз конькобежцев требует отстранить Валиеву от участия в Олимпиаде
Постпред США при ООН потребовала, чтобы РФ "вывела войска" из Крыма: перепутала
Экс-советник главы Офиса Зеленского грозится "мочить русских в грязь"
Совет Думы 14 февраля решит судьбу проекта обращения о признании ДНР и ЛНР
Уголовное дело завели из-за гибели людей при падении Ан-2 на Камчатке
Полянский: угрозы США выдворить Антонова из Вашингтона "более чем абсурдны"
Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"
Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими
Популярное
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.

Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Ирина Шлионская В маленьком древнем царстве умели скрещивать верблюдов Ирина Шлионская Любовь Степушова Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Мир. Новости мира
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Последние материалы
Совет Думы 14 февраля решит судьбу проекта обращения о признании ДНР и ЛНР
Уголовное дело завели из-за гибели людей при падении Ан-2 на Камчатке
Полянский: угрозы США выдворить Антонова из Вашингтона "более чем абсурдны"
Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"
Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофическую ошибку Витренко
Фигуристке Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх
Юрист Пацев объяснил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников