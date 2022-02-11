Пульмонолог назвал известное средство, которое бесполезно при лечении "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон" протекает легче предыдущих, поэтому во многих случаях его можно лечить дома. Однако важно выбрать правильную тактику лечения. При этом не стоит слепо верить рекламе, которая рекомендует применять для лечения коронавируса интерфероны в каплях и спреях. Почему они не дают нужного эффекта, объяснил доктор Александр Степанов на своём YouTube-канале.

Специалист отметил, что интерферон в форме капель или спреев заносят в рекомендации оттого, что определённые противовирусные свойства у них всё-таки есть, а препаратов с противовирусным действием очень мало.

Врач добавил, что функции интерферона — защищать слизистые от проникновения чужеродных агентов — вирусов и бактерий. То есть после того, как вирус уже попал в организм и начал там размножаться, особенного лечебного эффекта ждать не приходится.

Доктор подчеркнул, что интерферон не влияет ни на тяжесть течения коронавируса, ни на его размножение (репликацию), ни на передачу другим людям. Степанов привел результаты исследований учёных, которые показали, что результат у интерферона при тяжелом течении коронавируса оказался отрицательным. Он не помогал пациентам, а некоторым даже вредил.

"На назальные интерфероны смысла тратиться никакого нет. Лечебный эффект спреев с интерфероном при ковиде не доказан, концентрация интерферона там небольшая, и толку от такого лечения не будет", — заключил пульмонолог.

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