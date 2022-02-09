Может ли зубная щётка стать рассадником коронавируса, ответил вирусолог

По словам вирусолога Максима Скулачёва, заразиться коронавирусом через зубную щётку можно, но при определённых условиях.

Специалист сказал в беседе "Москве 24", что от своей же щётки вирус переболевший уже не подхватит по той причине, что у него уже есть иммунитет к определённому штамму, который мог остаться и на щётке.

Однако щётка может стать рассадником инфекции для других членов семьи, которые ещё не переболели. Несмотря на то, что вирус сохраняет живучесть всего несколько часов, этого может быть достаточно, чтобы он попал на чужую щётку.

"Если щетки коснутся друг друга, капля влаги изо рта больного может попасть на щетку другого члена семьи. Поместив ее в рот, заразиться вполне возможно", — объяснил Скулачёв.

Специалист отметил, что возможность заразиться точно сохраняется в течение часа после чистки зубов. А для заражения достаточно лишь одной микрокапли слюны заболевшего, заключил врач.

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