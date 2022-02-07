Какая привычка помогает предотвратить инсульт, рассказали учёные Гарварда

Специалисты Гарвардского университета заявили, что риск развития инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы будет значительно ниже, если чаще принимать ванну. Результаты исследования опубликовало издание Daily Express.

Участниками исследования стало 30 тысяч японцев. Стало известно, что те люди, которые почти ежедневно принимают ванну, на 28% реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и инсульт у них встречается на 26% реже, чем у тех, кто наслаждается водными процедурами в горячей ванне реже, чем два раза в неделю.

Как считает один из организаторов исследования, доктор Адольф Хаттер, решающую роль в данном случае играет именно пребывание человека в горячей воде.

"Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце", — сделал вывод ученый.

Журналисты издания напомнили, что так же благотворно сказывается на здоровье посещение сауны, которая улучшает работу сосудов, уменьшает воспаления и снижает уровень холестерина.

Учёные напомнили, что осторожными с горячей ванной и сауной следует быть только пожилым людям старше 70 лет, имеющим пониженное или нестабильное давление, или серьёзные сердечные патологии.

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