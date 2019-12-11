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Автор Александра Балан-Сенчук

Может ли мигрень спровоцировать инсульт?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мигрень и инсульт являются неврологическими расстройствами, которые, как известно, тесно связаны между собой. Во всяком случае, именно так принято думать, но так ли это на самом деле? Давайте разбираться!

Что такое инсульт?

Инсульт возникает, когда кровоснабжение мозга прерывается. Это приводит к тому, что пораженные нейроны и другие клетки мозга испытывают недостаток кислорода, убивая их.

Есть три основных типа ударов: ишемический инсульт, геморрагический инсульт и транзиторная ишемическая атака (предупреждение или "мини-инсульт").

Геморрагический инсульт возникает в результате разрыва кровеносного сосуда в головном мозге, который вызывает кровотечение в локальной области. Причины геморрагических инсультов включают высокое кровяное давление и, в меньшей степени, аневризмы головного мозга.

Ишемические инсульты встречаются чаще и характеризуются нарушением мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определённого участка головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови. Факторы риска ишемических инсультов включают курение, высокое кровяное давление, ожирение, высокий уровень холестерина в крови и сахарный диабет.

Что такое мигрень?

Мигрень является формой умеренной / сильной головной боли, которая затрагивает приблизительно 20% женщин и 6,67% мужчин. Самая распространенная форма, так называемая мигрень с аурой. Симптомы надвигающейся мигрени включают чувство тошноты, повышенную светочувствительность, повышенную чувствительность к шуму (гиперакуз), плохую концентрацию и боль в животе. Кроме того, предупреждающие признаки варьируются от проблем со зрением до головокружения и даже затруднений в речи и потери сознания. Некоторые из этих симптомов напоминают симптомы инсульта. Мигрень с аурой и частые сильные приступы — более одного раза в месяц — это грозные факторы риска инсульта.

Мигрень и инсульт

Мигрень и инсульт тесно связаны между собой, поскольку они являются сосудисто-неврологическими расстройствами с похожими физиологическими свойствами.

Мигренозный инфаркт — это возникновение инсульта во время приступа мигрени с аурой, симптомы которого сохраняются дольше 60 минут. Частота этого расстройства является исключительно низкой, и только 0,2-0,5% всех ишемических инсультов являются инфарктом мозга.

Заднее кровообращение головного мозга страдает больше, чем переднее кровообращение во время инфаркта мозга. Это приводит к нарушениям зрения, сенсорному дефициту, неспособности сформировать / понять язык (афазия), слабости одной стороны тела (гемипарез) и слабости всех четырех конечностей.

Может ли мигрень способствовать развитию инсультов?

Ученые по всему миру занимаются проблемой взаимосвязи двух серьёзных неврологических заболеваний. Выводы врачей: в очень редких случаях мигрень может осложниться инсультом. Для этого требуется сочетание нескольких неблагоприятных обстоятельств. Вероятность инсульта повышается при:

мигрени с аурой — в какой-то момент при развитии мигренозной ауры в мелких сосудах коры головного мозга снижается кровоток, что в редких случаях может спровоцировать инсульт;

склонности к образованию тромбов — особенно велика такая вероятность у курящих людей;

приёме гормональных контрацептивов — в этом случае шанс столкнуться с инсультом увеличивается уже в 4 раза. Чем больше в таблетках гормона эстрогена, тем выше риск осложнений.

Исследования показали, что пациенты с мигренью в два раза чаще страдают от ишемического инсульта по сравнению с людьми, которые не страдают от мигрени.

Фото:mosoah.com

Темы инсульт мигрень головная боль
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Здоровье и профилактика
Может ли мигрень спровоцировать инсульт?
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