Биолог отметил, что больной COVID-19 стремительно стареет: один день как год

Биолог Максим Скулачёв объяснил, что человек, заболевший коронавирусом, претерпевает процесс ускоренного старения.

COVID-19 провоцирует стремительное старение, так как организм человека за десять дней претерпевает нагрузку, сопоставимую с десятью годами жизни. Об этом поведал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв.

"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение. Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет", — объяснил Скулачёв в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что постковидный синдром можно сравнить с резким приходом старости. Это процесс, по словам учёного, обратим. Переболевший коронавирусом человек страдает от плохого самочувствия, однако потом его организм возвращается к исходному состоянию и возрасту.

"Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять", — считает биолог.

Исследователь подчёркивает, что вакцинированные люди могут избежать старения, так как переносят недуг в лёгкой форме.

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