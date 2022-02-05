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Автор Екатерина Широкова

Американские учёные выяснили, кого "не берёт" ВИЧ

Здоровье

Людям с определённым набором генов удаётся держать под контролем течение ВИЧ, даже при условии отсутствия необходимой терапии, заявили учёные Национальных институтов здоровья из США.

Американские учёные выяснили, кого "не берёт" ВИЧ

Так, согласно исследованию, в эксперименте участвовали 58 человек с иммунной системой, которая способна самостоятельно сдерживать размножение вируса и 42 пациента, которые получают антиретровирусную терапию от ВИЧ.

"Мы всесторонне отслеживали влияние противовирусных иммунных ответов на интактные и дефектные провирусные последовательности от элитных контроллеров (ECs), анализируя как классические ускользающие мутации, так и сайты хромосомной интеграции ВИЧ-1 в качестве биомаркеров давления противовирусного иммунного отбора", — цитирует выдержки из исследования журнал Science Translational Medicine.

Согласно информации, оказалось, что набор генов "контроллеров", то есть людей, которые могут сдерживать развитие ВИЧ, отличается от генов второй группы пациентов. Провирусы, представляющие собой геномы вируса, встроенные в ДНК, оказались "отрезаны" от общей деятельности организма и "заключены" в хромосомы. Кроме того, у них выявили гораздо меньше мутаций вируса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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