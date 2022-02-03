Врач Мясников раскритиковал детскую вакцинацию как способ побороть пандемию

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России, скорее всего, решат отменить антикоронавирусные ограничения и перестанут пропагандировать детскую вакцинацию против омикрон-варианта. Тоже самое уже произошло, например, в Швеции и Норвегии.

"При чём тут детская вакцинация я не понимаю. Я вообще считаю, что детская вакцинация, направленная против омикрона, — это алогично. Жизнь показывает, что вакцинация распространение омикрона не останавливает", — объяснил доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как подчеркнул специалист, прививаться детям нужно, чтобы избежать тяжёлых проявлений болезни другими штаммами или будущими вариантами. По данным врача, в основном люди легко переносят заражение "омикроном".

Ранее Мясников обратился к своим подписчикам в соцсетях и призвал не совершать ошибок во время лечения от омикрон-варианта. Один пользователь заявил, что некоторые посоветовали ему принимать таблетки против тромбов. Доктор раскритиковал эту рекомендацию и назвал её смертельно опасной.

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