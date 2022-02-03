В Швеции отменят все антикоронавирусные ограничения

Власти Швеции решили с девятого февраля отменить все антикоронавирусные меры. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия ещё не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу", — сказала политик, слова которой цитирует ТАСС.

Андерссон подчеркнула, что хоть и рост инфицирования COVID-19 пока не остановится, граждане уже пережили наиболее тяжёлые проявления новой болезни. Вместе с этим премьер-министр объяснила отмену ограничений высокими темпами вакцинации в стране. Всего в Швеции привились против коронавируса 83,6% жителей старше 12 лет. Власти пообещали с девятого февраля вернуть прежний режим работы общественных заведений и разрешить проводить мероприятия с любым числом участников.

Ранее отказались от антикоронавирусных мер власти следующих стран:

Дания,

Норвегия,

Финляндия.

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