EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

В Швеции отменят все антикоронавирусные ограничения

Мир

Власти Швеции решили с девятого февраля отменить все антикоронавирусные меры. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.

В Швеции отменят все антикоронавирусные ограничения

"Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия ещё не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу", — сказала политик, слова которой цитирует ТАСС.

Андерссон подчеркнула, что хоть и рост инфицирования COVID-19 пока не остановится, граждане уже пережили наиболее тяжёлые проявления новой болезни. Вместе с этим премьер-министр объяснила отмену ограничений высокими темпами вакцинации в стране. Всего в Швеции привились против коронавируса 83,6% жителей старше 12 лет. Власти пообещали с девятого февраля вернуть прежний режим работы общественных заведений и разрешить проводить мероприятия с любым числом участников.

Ранее отказались от антикоронавирусных мер власти следующих стран:

  • Дания,
  • Норвегия,
  • Финляндия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

К чему привел особый путь Швеции в борьбе с ковидом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы covid-19 дания швеция норвегия финляндия коронавирус
Новости
Боец из Украины оценил запрет на русский язык для украинцев на Олимпиаде
Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою скрытную супругу
Новый тренд: беженцы хлынули на польско-белорусскую границу через Россию
"Откуда столько понтов": в сборной России раскол из-за самолёта хоккеистов
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
В чём заключаются преимущества назальной вакцины от COVID-19, объяснил вирусолог
В Швеции отменят все антикоронавирусные ограничения
Лукашенко заявил о желании купить у РФ всю технику, задействованную в учениях
Пары водки vs COVID: Проценко оценил "сенсационный метод" лечения коронавируса
Последние материалы
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина" открылась на курорте "Роза Хутор"
В чём заключаются преимущества назальной вакцины от COVID-19, объяснил вирусолог
В Швеции отменят все антикоронавирусные ограничения
Лукашенко заявил о желании купить у РФ всю технику, задействованную в учениях
На Украине опровергли запуск беспилотника на территорию Белоруссии
Пары водки vs COVID: Проценко оценил "сенсационный метод" лечения коронавируса
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
В Омске каратист Живодёр несколько дней избивал девятимесячного ребёнка-инвалида
Лукашенко боится начала войны: ситуация в мире может перейти в горячую фазу
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Ирина Шлионская "Чёрный ящик" отследит все этапы климатического апокалипсиса Ирина Шлионская Любовь Степушова Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии Любовь Степушова Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Интересные Новости
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Предполагаемые сыновья Абдулова прошли ДНК-тест
Шоу-бизнес
Предполагаемые сыновья Абдулова прошли ДНК-тест
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников