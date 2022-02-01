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Автор Илья Родин

Директор ВОЗ назвал три признака скорого улучшения ситуации с COVID-19

Здоровье

Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ситуация с пандемией COVID-19 в ближайшее время улучшится. Об этом он заявил в интервью ТАСС

Директор ВОЗ назвал три признака скорого улучшения ситуации с COVID-19

Он назвал три признака этого. Прежде всего, у людей после волны "омикрона" по тем или иным причинам существенно укрепится  иммунитет. 

Во-вторых, зимний сезон скоро заканчивается. Третьим признаком, по мнению ученого, стало более мягкое протекание заболевания. 

"Поэтому на определенное время после этой волны ситуация станет значительно спокойнее, и даже если распространится другой штамм, государства смогут нормально функционировать без введения карантинных режимов", - объяснил Ханс Клюге.

Но и расслабляться не стоит. По мнению исследователя, властям всех стран необходимо усилить наблюдение, с тем, чтобы своевременно обнаружить появление нового штамма. Следует продолжить массовую вакцинацию и ревакцинацию населения. 

А также принять меры для того, чтобы новые противовирусные препараты стали более доступными. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Илья Родин, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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