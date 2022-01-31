Раскрыт способ получить "супериммунитет" против коронавируса

У людей, которые переболели штаммом коронавируса под названием "омикрон" после вакцинации может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19, сообщает Business Insider со ссылкой на экспертов из Орегонского университета здоровья и науки.

По данным издания, "супериммунитет" не работает без вакцины: естественная защита у переболевших приносит "нормальный" иммунитет. Однако привитые, перенёсшие прорывные инфекции в период распространения дельта-штамма, получили более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Речь идёт об эффективности иммунитета против коронавируса в тысячу процентов.

Напомним, тревожность по поводу происходящих сейчас в мире событий нарастает у людей с каждым днём. Из-за этого у многих ухудшается качество сна и снижается иммунитет в целом. Как влияет недостаток сна на иммунитет, рассказал сомнолог, профессор Роман Бузунов в интервью Яне Павлидис на её YouTube-канале.

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