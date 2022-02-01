EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины

Здоровье

Эстонская газета Postimees сообщила об эвакуации американских журналистов из Украины. По данным издания, указание об отъезде было отдано в воскресенье вечером, а оставаться предложили на свой страх и риск. Об этом написала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины

По ее мнению, США решило убрать из Киева находящихся там корреспондентов, чтобы они не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию.

"Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах"", — заметила официальный представитель дипломатического ведомства.

Свои мысли по этому поводу высказали также подписчики канала.

"Так дело в том, что потом весь мир верит в это. А мы оказываемся на позициях оправдывающихся. Как, например, в 2008 году", — заметил Алексей.

"Даже странно, что до сих пор никому не пришло в голову, что США готовятся к захвату Украины. А ведь все признаки налицо", — предположила Наталья М.

"Мы исходим из того, что западная пресса и западные политики всегда врут. Каждое их слово необходимо подвергать сомнению", — добавил Стопервый.

"Какая разница, где чушь писать, на территории Украины или другой страны?" — спросил Олег.

"И ведь, судя по всему, это даже не Байден. Это совсем другие силы. Война с нами уже идёт. Варианты войн теперь разные", — заключил Денис Афанасьев.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Слив: Россия готовит госпереворот на Украине вместо вторжения?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы сша киев лондон россия украина вашингтон мария захарова
Новости
Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли
Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины
Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно
В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока 2" законам ЕС
Вирусолог Альтштейн объяснил, как правильно сдавать ПЦР-тест
Политолог оценил сообщения о готовом плане наступления ВСУ на Донбасс
В Подмосковье появится посёлки для медработников
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Премьер Украины назвал "Северный поток- 2" гибридным оружием РФ
Генерал ВСУ перечислил регионы Украины, "мечтающие присоединиться к России"
Последние материалы
Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли
Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины
Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно
В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока 2" законам ЕС
Как определить пробег авто при покупке
Вирусолог Альтштейн объяснил, как правильно сдавать ПЦР-тест
Политолог оценил сообщения о готовом плане наступления ВСУ на Донбасс
В Подмосковье появится посёлки для медработников
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Премьер Украины назвал "Северный поток- 2" гибридным оружием РФ
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников