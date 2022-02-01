Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины

Эстонская газета Postimees сообщила об эвакуации американских журналистов из Украины. По данным издания, указание об отъезде было отдано в воскресенье вечером, а оставаться предложили на свой страх и риск. Об этом написала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, США решило убрать из Киева находящихся там корреспондентов, чтобы они не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию.

"Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах"", — заметила официальный представитель дипломатического ведомства.

Свои мысли по этому поводу высказали также подписчики канала.

"Так дело в том, что потом весь мир верит в это. А мы оказываемся на позициях оправдывающихся. Как, например, в 2008 году", — заметил Алексей. "Даже странно, что до сих пор никому не пришло в голову, что США готовятся к захвату Украины. А ведь все признаки налицо", — предположила Наталья М. "Мы исходим из того, что западная пресса и западные политики всегда врут. Каждое их слово необходимо подвергать сомнению", — добавил Стопервый. "Какая разница, где чушь писать, на территории Украины или другой страны?" — спросил Олег. "И ведь, судя по всему, это даже не Байден. Это совсем другие силы. Война с нами уже идёт. Варианты войн теперь разные", — заключил Денис Афанасьев.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.