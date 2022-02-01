Вассерман назвал дату, когда США отправят Украину на войну с Россией

Россия не может напасть на Украину по чисто технической причине: Украина часть России. И не будет она этого делать потому, что никому не охота "бить кувалдой по куче навоза". Такое мнение высказал публицист, политик, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эфире YouTube-канала Украина. ру.

По его словам, России сейчас выгодно просто ждать, когда население Украины само поймёт, что вместе с Россией жить приятнее и полезнее, чем пытаться от нее как-то дистанцироваться.

Политик считает, что на основе исторического опыта вполне понятно, чем кончится нынешний "приступ независимости" Украины. И также понятно, что такое окончание совершенно невыгодно некоторым людям, которые готовы драться за независимость до последнего украинца. Поэтому провокаций будет ещё очень много, добавил депутат.

Он заметил, что Украина может напасть на любую другую часть России, хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс, ровно два раза: первый и последний.

И, скорее всего, это произойдет в августе этого года, для того, чтобы хоть таким способом поднять шансы на победу демократической партии на предстоящих 8 ноября парламентских выборах в США, пояснил собеседник канала.

"Знаете, когда у вас остался один патрон, надо хорошо подумать, когда и куда стрелять. Вот, я подумал и решил, что американцы не рискнут стрелять Украиной раньше", — заключил Вассерман.

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