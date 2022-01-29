Военный врач раскрыл три причины образования тромбов в сосудах

Тромбоз — это свёртывание крови внутри сосуда. Но сам по себе тромб в неповреждённом сосуде никогда не образуется. О причинах возникновения тромбов и способах профилактики рассказал военный врач, невролог Евгений Божьев на своём YouTube-канале.

Он напомнил, что в крови человека есть специальные вещества, которые участвуют в тромбообразовании. Но они никогда не начнут образовывать тромб, пока в кровь не попадет фактор свёртывания, который находится в стенке сосуда. То есть если сосуд не повреждён, неважно движется кровь или нет. Пока не будет нарушена целостность стенки сосуда, тромб не образуется, заметил доктор.

Он объяснил, что существуют три основных механизма повреждения стенки сосуда. Первый фактор, скорее всего, химический, считает невролог. Так, некоторые из химических веществ используются, например, при мойке улиц, но их также можно встретить в обычной водопроводной воде, заметил специалист.

Второй фактор — это микроволновое излучение, которое используется в бытовых кухонных приборах, добавил врач. По его мнению, влияние могут оказывать и вышки сотовой связи, которые стоят в наших городах "через каждые 100 метров".

Третьей причиной образования тромбов могут быть воспалительные процессы в сосудах, когда кровь застаивается в венах и артериях. Поэтому такое заболевание как тромбофлебит, возникает из-за застоя крови и последующего воспаления.

Профилактику тромбообразования нужно направить на устранение провоцирующих факторов, считает доктор Божьев. В первую очередь, нужно предупредить или устранить любое воспаление сосудистой стенки, а, следовательно, — убрать варикоз, пояснил врач. Если у человека есть варикозное расширение вен ног, он посоветовал делать растяжку икроножной мышцы.

В таком случае кровь не будет застаиваться, не будет варикоза и, соответственно, не возникнет тромбофлебита, заключил доктор.

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