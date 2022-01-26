Варикоз: факторы риска, лечение и профилактика

Когда человек обрел способность к прямохождению, он обеспечил себе и проблемы с венами. Кровь по венам ног возвращается к сердцу снизу вверх, поэтому, если мы находимся в вертикальном положении, ей приходится преодолевать силу гравитации. Конечно, это усложняет работу венозной системы. К тому же из-за современного образа жизни эта нагрузка сильно возросла. Разбираемся в причинах возникновения варикоза и способах его профилактики вместе с хирургом-флебологом Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Арменом Авакяном.

Движение вверх

При ходьбе или беге сокращаются мышцы голени, которые воздействуют на вены и стимулируют правильный отток крови от нижних конечностей к сердцу. Регулируют этот процесс венозные клапаны. Они открываются, когда кровь идет в нужном направлении, и закрываются, если возникает ее обратное течение. В положении сидя или стоя мышцы не работают, поэтому отток крови замедляется. Постоянные подобные статические нагрузки могут приводить к нарушению работы клапанов, появлению отеков и развитию варикозной болезни.

Факторы риска

Нужно понимать, что основная причина варикозной болезни — генетическая предрасположенность. Если у кого-то из родственников варикоз, стоит ежегодно приходить на осмотр к флебологу, так как именно наследственностью чаще всего объясняется появление этой патологии.

Еще одна причина возникновения проблем с венами — образ жизни. Продолжительное регулярное пребывание в положении сидя (работа в офисе) или стоя (работа на ногах) отрицательно воздействует на венозную систему. В этих ситуациях мышцы голени не работают, поэтому кровь застаивается, создается излишняя нагрузка на венозные клапаны, часто возникают отеки. Все это способствует развитию варикозной болезни.

Патология нередко появляется из-за постоянного подъема тяжестей, связанного с профессиональной деятельностью. При этом интенсивные спортивные тренировки, особенно силовые, также могут негативно влиять на здоровье вен. Нередко варикоз обостряется во время беременности, так как растущая матка оказывает давление на вены малого таза, что затрудняет отток крови. Кроме этого, в организме будущей мамы происходят гормональные изменения, которые также могут способствовать появлению проблем с венами.

Из-за долгого пребывания в неподвижном состоянии к провоцирующим варикоз факторам можно отнести продолжительные путешествия на самолете, поезде или автомобиле.

Также отнюдь не полезны для здоровья вен:

вредные привычки,

неправильное питание,

лишний вес.

Как предотвратить варикоз?

Самый простой и при этом действенный способ профилактики варикозной болезни — ходьба. Больше двигайтесь: гуляйте не менее часа в день, ходите пешком до метро, поднимайтесь по лестнице, а не эскалатору и так далее. При движении активно сокращаются мышцы голени, а значит, улучшается отток крови. Вместо обычного трикотажа носите компрессионный. Он создает определенное давление на разных участках ноги, тем самым способствуя правильному движению венозной крови. Трикотаж оказывает максимальное давление в области лодыжки, которое снижается в широкой части голени или в районе бедра. Чем выше участок ноги, тем ниже уровень компрессии. Благодаря этому эффекту улучшается движение венозной крови от ног к сердцу.

Старайтесь вести активный образ жизни. Тренировки всегда должны быть умеренными, иначе можно только навредить здоровью вен. Для поддержки организма отлично подойдут такие виды спорта, как:

плавание,

езда на велосипеде,

скандинавская ходьба,

бег.

Важно следить за питанием, ежедневно потреблять достаточное количество воды. Прежде всего, конечно, нужно избавиться от вредных привычек.

Как лечить?

Существуют консервативные (без операции) методы лечения варикозной болезни. Это:

ношение компрессионного трикотажа,

изменение образа жизни,

диета,

приём венотонизирующих препаратов.

Хирургическое лечение назначается в тех случаях, когда заболевание уже перешло в тяжелую стадию. Если у пациента крупные, невозвратно измененные вены, при этом консервативные методы не работают и существует повышенный риск тромбообразования, требуется хирургическое вмешательство. К нему относят:

комбинированную флебэктомию,

лазерную и радиочастотную коагуляцию варикозных вен.

Своевременная профилактика

Как и с любым другим заболеванием, с варикозом проще справиться на начальной стадии. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием своих вен, особенно если вы входите в группу риска, и ежегодно приходить на осмотр к флебологу. Также не стоит забывать, что образ жизни играет ключевую роль в профилактике проблем с венами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.