Педиатр Левадная назвала самые опасные симптомы "омикрона" у детей

Самые серьёзные симптомы "омикрона" среди детей — дыхательная и сердечная недостаточность. Об этом сообщила педиатр Анна Левадная.

В интервью "Тульской службе новостей" специалист отметила, что признаки омикрон-штамма нередко проявляются у несовершеннолетних в виде одышки, учащённого дыхания, избыточного стяжения межреберий и подреберий, посинения носогубного треугольника.

По её словам, младенцы, заразившиеся "омикроном", зачастую отказываются от еды, а дети постарше жалуются на боли в груди, сдавливание грудной клетки.

Кроме того, нередко у детей наблюдается изменение цвета кожи, ногтей, губ. При этом наиболее опасное течение варианта "омикрон" сопровождается вялостью, а иногда и потерей сознания.

"Это признаки выраженной интоксикации, свидетельствующие о том, что перед нами не обычная ОРВИ", — сказала Левадная.

Если ребёнка беспокоят вышеуказанные симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу, заключила педиатр.

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