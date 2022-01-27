Самые серьёзные симптомы "омикрона" среди детей — дыхательная и сердечная недостаточность. Об этом сообщила педиатр Анна Левадная.
В интервью "Тульской службе новостей" специалист отметила, что признаки омикрон-штамма нередко проявляются у несовершеннолетних в виде одышки, учащённого дыхания, избыточного стяжения межреберий и подреберий, посинения носогубного треугольника.
По её словам, младенцы, заразившиеся "омикроном", зачастую отказываются от еды, а дети постарше жалуются на боли в груди, сдавливание грудной клетки.
Кроме того, нередко у детей наблюдается изменение цвета кожи, ногтей, губ. При этом наиболее опасное течение варианта "омикрон" сопровождается вялостью, а иногда и потерей сознания.
"Это признаки выраженной интоксикации, свидетельствующие о том, что перед нами не обычная ОРВИ", — сказала Левадная.
Если ребёнка беспокоят вышеуказанные симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу, заключила педиатр.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.