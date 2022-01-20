В Роспотребнадзоре назвали возраст детей, наиболее уязвимых перед "омикроном"

В возрасте от двух до пяти лет для детей наступает стадия наибольшей уязвимости к "омикронному" варианту коронавируса.

Об этом заявил ИА ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологических исследований Роспотребнадзора России Александр Горелов:

"В настоящее время наблюдается всё большее число заражений среди несовершеннолетних, и это особенно опасно для маленьких детей в возрасте от двух до пяти лет. Болезнь протекает у них с поражениями верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые были зарегистрированы случаи бронхиолита, требующие госпитализации. Каждый третий заразившийся ребёнок страдает диареей", — констатировал эксперт.

Параллельно эпидемиолог отметил, что люди старше 65 лет также относятся к группе риска, как из-за их возраста, так и из-за других заболеваний, что может привести к серьёзным осложнениям после болезни, вызванной COVID-19.

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