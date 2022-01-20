Вирусолог Зверев спрогнозировал дальнейшее поведение COVID-19 в РФ

В этом году, вероятно, уже не будет таких тяжёлых вспышек заболеваемости COVID-19, которые наблюдались в 2021-м. Об этом заявил вирусолог, академик РАН, научный руководитель ВНИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев, оценивая в интервью Pravda.Ru дальнейшее поведение коронавируса.

Вирусолог дал прогноз по дальнейшему течению ковида в России

По его словам, дети и подростки будут по-прежнему, как правило, в бессимптомной форме переносить COVID-19. Организм взрослых пациентов, подчеркнул специалист, по-разному реагирует на коронавирусную инфекцию, в зависимости от текущего состояния здоровья.

"Бывают люди, у которых в 40 лет здоровье такое, как у человека в 90-летнем возрасте. Я имею в виду хронические заболевания. Некоторые пожилые пациенты легко переносят эту инфекцию, а некоторые молодые умирают", — сказал Зверев.

Он также призывал россиян перестать верить во все "страшилки" по поводу COVID-19.

"Я бы так не демонизировал этот вирус. Да, у кого-то будут последствия. Если у вас есть хронические заболевания, постарайтесь обратиться к врачам и лечить их. Те же самые люди с диабетом, гипертоники чаще всего переносят COVID-19 легко. В вирусологии мистики никакой нет. Надо жить нормальной жизнью", — считает эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что после праздников в стране ожидаются новые вспышки COVID-19, которые будут связаны в том числе и с проникновением "омикрона" в страну.