Путин: у РФ есть около двух недель на подготовку к новому удару пандемии

Около двух недель есть у российских властей для подготовки к новому подъёму заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться", — цитирует главу государства ТАСС.

Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в стране как очень сложную, отметив, что её ухудшению способствовало активное общение россиян во время праздников.

"Праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", — отметил президент.

Он заявил о необходимости увеличения объёмов тестирования на COVID-19 в стране и наращивания темпов вакцинации.

"Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это", — подчеркнул Путин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании о неизбежности роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране из-за омикрон-штамма.

"Нового эпидемического подъёма нам не избежать, но наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", — сказала зампред правительства.

По её словам, дополнительные меры на случай ухудшения ситуации с COVID-19 планируется представить к концу недели.

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