Мурашко: ситуация с "омикроном" в других странах очень сложная

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением нового штамма "омикрон" остаётся очень сложной в других странах. В связи с этим в России система здравоохранения разворачивается в полном объёме, сообщает РИА Новости.

"Мы видим, что эта ситуация очень сложно в других странах развивается. Ну, например, экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии повлёк перегрузку системы здравоохранения, в некоторых странах количество новых случаев доходит до более миллиона в сутки", — отметил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции в России является "большой опасностью и реальностью". При этом Песков отметил, что распространение нового варианта COVID-19 в стране прогнозировалось правительством.

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