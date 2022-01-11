Попова: число случаев заражения "омикроном" в РФ за праздники выросло втрое

Количество заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 в РФ выросло в период новогодних праздников в три раза и достигло 305 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам главного санитарного врача страны, на данный момент случаи заражения новым вариантом COVID-19 зарегистрировали в 13 регионах.

Попова отметила снижение заболеваемости коронавирусом в стране за первую неделю года.

"По итогам первой недели этого года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, показатель составляет 76,33 на 100 тыс. населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной недели прошедшего года", — цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

В настоящее время заболеваемость коронавирусом, согласно сведениям Поповой, превышает среднероссийский уровень в 35 регионах.

Ранее замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал возможность значительного роста числа заражений "омикроном" в РФ в конце января — начале февраля.

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