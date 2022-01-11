В Центре имени Гамалеи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в РФ к февралю

Существенный рост числа заражений омикрон-штаммом коронавирусной инфекции возможен в РФ в конце января — начале февраля, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее о возможности вызванного "омикроном" подъёма заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников предупредил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", — заявил он.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, новой волны заболеваемости коронавирусом, вызванной омикрон-штаммом, можно ожидать в РФ уже во второй половине января.

Врач-терапевт Константин Хоманов объяснил возможный всплеск числа заражений COVID-19 многочисленными социальными контактами во время новогодних праздников, низким процентом привитых от COVID-19 трёхкратно, а также негативным отношением россиян к маскам и соблюдению социальной дистанции.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.