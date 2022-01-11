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Автор Владимир Васютченко

В Центре имени Гамалеи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в РФ к февралю

Здоровье

Существенный рост числа заражений омикрон-штаммом коронавирусной инфекции возможен в РФ в конце января — начале февраля, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

В Центре имени Гамалеи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в РФ к февралю

"Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее о возможности вызванного "омикроном" подъёма заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников предупредил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", — заявил он.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, новой волны заболеваемости коронавирусом, вызванной омикрон-штаммом, можно ожидать в РФ уже во второй половине января.

Врач-терапевт Константин Хоманов объяснил возможный всплеск числа заражений COVID-19 многочисленными социальными контактами во время новогодних праздников, низким процентом привитых от COVID-19 трёхкратно, а также негативным отношением россиян к маскам и соблюдению социальной дистанции.

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