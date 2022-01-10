Для кого "омикрон" опаснее всего, сообщили в Китае

Новый штамм коронавируса "омикрон" представляет наибольшую опасность для людей, имеющих низкий уровень иммунитета. Об этом сообщает издание Global Times, которое цитирует китайского учёного-вирусолога Чжана Вэньхуна.

Вэньхун убеждён, что ошибочно думать, что "омикрон" — это всего-навсего тяжёлая форма простуды. Он рассказал, что уже есть результаты исследований, доказывающих, что иммунная система человека плохо справляется с заболеванием, причиной которого является омикрон-штамм.

Китайский вирусолог уверен, что минздравам всех стран крайне важно позаботиться о наличии необходимых медикаментов, которые нужны для лечения граждан, имеющих низкий уровень иммунитета, потому что "омикрон" распространяется очень быстро.

"Если медицинских ресурсов не слишком много, "Омикрон" будет "кусать" людей", — отметил Вэньхун.

Ранее ВОЗ сообщила, что нельзя считать, что "омикрон" вызывает лёгкое заболевание, даже с учётом того, что смертность от этого штамма намного ниже, чем от других — на 75%.

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