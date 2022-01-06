EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Лео Бокерия рассказал о своём отношении к наказанию врачей-антипрививочников

Здоровье

Академик РАН, глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия считает идею наказания врачей-антипрививочников в корне неверной, потому что в России и так не хватает медиков. Учёный убеждён, что здесь нужно искать другое решение.

Лео Бокерия рассказал о своём отношении к наказанию врачей-антипрививочников

"Это неправильно, я категорически против. Я считаю, что выявлять, наказывать, это не наш путь. Я думаю, что это не поддерживается властью. Тем более у нас и так кадровый дефицит врачей", — отметил Бокерия в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что территориальным органам Росздравнадзора Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения был дан указ выявлять активных распространителей информации о вреде прививок от коронавируса, включая медицинских работников, и сообщать о них в следственные органы и прокуратуру.

Ранее Лео Бокерия опроверг информацию о том, что вакцинация может отрицательно сказаться на работе сердца.

Учёный сказал, что нет никаких данных о негативном влиянии прививки от коронавируса на работу сердечно-сосудистой системы. В качестве наглядного примера он привёл самого себя.

"У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было", — признался Бокерия.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лео Бокерия объяснил большое число антипрививочников в России
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
В Совфеде дали комментарий по поводу помощи российских миротворцев в Казахстане
В Казахстане протестующие обезглавили двоих правоохранителей
Лео Бокерия рассказал о своём отношении к наказанию врачей-антипрививочников
Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся
СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми
В Казахстан направлены российские миротворцы
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Санкции против "Северного потока-2" не будут одобрены сенатом США
Полиция Алма-Аты: десятки протестантов были ликвидированы при штурме
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Последние материалы
Лео Бокерия рассказал о своём отношении к наказанию врачей-антипрививочников
Инфомошенники: что нужно о них знать и как вычислить обман
Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся
СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми
"Мемориал"*: здесь репрессии разоблачаем, там делаем вид, что ничего не было
В Казахстан направлены российские миротворцы
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Санкции против "Северного потока-2" не будут одобрены сенатом США
Полиция Алма-Аты: десятки протестантов были ликвидированы при штурме
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Популярное
Бывший СССР
Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия

Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.

Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия
Российский спезназ уже в Алматы, уверены в Казахстане
Мир. Новости мира
Российский спезназ уже в Алматы, уверены в Казахстане
Бывший СССР
Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому?
Политика. Новости и аналитика
Эксперт: президент Казахстана Токаев сменит ставленников Назарбаева во власти
Василий Амирджанов Новогодние "огоньки" поддержали поминальный тренд Василий Амирджанов Любовь Степушова Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому? Любовь Степушова Ирина Шлионская Зачем есть грибы со вкусом земляники? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД
Общество
Симоньян выставила Казахстану "счёт" за будущую российскую помощь
С улиц Алма-Аты после протестов увозят сгоревшие машины и гильзы
Мир. Новости мира
С улиц Алма-Аты после протестов увозят сгоревшие машины и гильзы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников