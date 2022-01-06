Лео Бокерия рассказал о своём отношении к наказанию врачей-антипрививочников

Академик РАН, глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия считает идею наказания врачей-антипрививочников в корне неверной, потому что в России и так не хватает медиков. Учёный убеждён, что здесь нужно искать другое решение.

"Это неправильно, я категорически против. Я считаю, что выявлять, наказывать, это не наш путь. Я думаю, что это не поддерживается властью. Тем более у нас и так кадровый дефицит врачей", — отметил Бокерия в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что территориальным органам Росздравнадзора Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения был дан указ выявлять активных распространителей информации о вреде прививок от коронавируса, включая медицинских работников, и сообщать о них в следственные органы и прокуратуру.

Ранее Лео Бокерия опроверг информацию о том, что вакцинация может отрицательно сказаться на работе сердца.

Учёный сказал, что нет никаких данных о негативном влиянии прививки от коронавируса на работу сердечно-сосудистой системы. В качестве наглядного примера он привёл самого себя.

"У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было", — признался Бокерия.

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