Академик Бокерия рассказал, что продлевает жизнь на 6-8 лет

Глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН, глава общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия рассказал о простом и всем доступном способе продлить жизнь на шесть-восемь лет. По словам академика, этот способ заключается в том, чтобы проходить два часа в неделю.

"Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка", — объяснил он в беседе РИА Новости.

По словам Бокерии, самоизоляция не должна мешать людям вести здоровый образ жизни. Академик напомнил его основные принципы: движение и здоровое питание, подразумевающее в первую очередь отказ от спиртного. Учёный объяснил, что алкоголь даже в самом малом количестве, нарушает целостность слизистой желудка, от которой зависит работа нервной системы.

Лео Бокерия убеждён, что любой может дожить до ста лет, если в придачу к правильному питанию и движению будет иметь любимое занятие в жизни и добрый взгляд на мир.

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