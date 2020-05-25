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Лео Бокерия: пожилым россиянам нужны прогулки на свежем воздухе

Здоровье

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия считает: несмотря на то что эпидемия коронавируса еще не закончилась, пожилым россиянам не нужно постоянно находиться дома. Он заявил, что пожилые люди нуждаются в прогулках на свежем воздухе и хотя бы небольшой физической активности.

"Конечно, было бы желательно, чтобы все-таки люди старшего возраста — это народ дисциплинированный, могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом. Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%", — сообщил врач.

Также Лео Бокерия отметил, что в период самоизоляции не нужно слишком много спать, переедать и вести малоподвижный образ жизни. Следует заниматься спортом и не поддаваться паническим настроениям.

Ранее Лео Бокерия заявил, что эпидемия коронавируса закончится к концу лета.

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Темы лео бокерия коронавирус пожилые люди пандемия коронавируса
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