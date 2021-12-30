Глава ВОЗ: "Мир ждёт цунами заражений коронавирусом из-за "омикрона" и "дельты"

По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, сочетание нового штамма "омикрон" и предыдущего варианта "дельта" может стать причиной всплеска заболеваемости коронавирусом на планете.

Такое мнение Гебрейесус высказал 29 декабря в ходе брифинга, который транслировали в Twitter.

"Распространение этих двух штаммов может привести к цунами случаев, что значительно усилит давление на системы здравоохранения по всему миру", — отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "омикрон" обладает значительно более высокой заразностью — в 3-4 раза большей, чем у штамма "дельта".

Штамм "омикрон" выявлен уже во многих странах мира, в том числе и на Украине — здесь официально зарегистрировано шесть подобных случаев. В целом заболеваемость коронавирусом растёт: например, в США был установлен новый антирекорд по числу заражённых — более 500 тысяч случаев.

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