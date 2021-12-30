EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин решил не поздравлять с Новым годом Зеленского и Зурабишвили
Главные противники "Северного потока-2" признали, что его невозможно остановить
Погранкомитет Белоруссии: мигрантов с травмами нашли на границе
Муж Макеевой заявил, что она спасла его после оплаты долгов по алиментам
Лоза пожаловался на мизерную пенсию: "У меня охрана 15 тысяч рублей стоит"
Захарова: Украина продолжает линию на установление тотальной цензуры
Силуанов: никто не выиграет, если Россию отключат от SWIFT
ЛДПР предлагает сделать предновогоднюю пенсионную выплату ежегодной
Анну Калашникову застали в компании с бойфрендом жены Лепса

Глава ВОЗ: "Мир ждёт цунами заражений коронавирусом из-за "омикрона" и "дельты"

Здоровье

По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, сочетание нового штамма "омикрон" и предыдущего варианта "дельта" может стать причиной всплеска заболеваемости коронавирусом на планете.

Глава ВОЗ: "Мир ждёт цунами заражений коронавирусом из-за "омикрона" и "дельты"

Такое мнение Гебрейесус высказал 29 декабря в ходе брифинга, который транслировали в Twitter.

"Распространение этих двух штаммов может привести к цунами случаев, что значительно усилит давление на системы здравоохранения по всему миру", — отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "омикрон" обладает значительно более высокой заразностью — в 3-4 раза большей, чем у штамма "дельта".

Штамм "омикрон" выявлен уже во многих странах мира, в том числе и на Украине — здесь официально зарегистрировано шесть подобных случаев. В целом заболеваемость коронавирусом растёт: например, в США был установлен новый антирекорд по числу заражённых — более 500 тысяч случаев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сделал неутешительный прогноз по коронавирусу - худшее еще впереди
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Захарова: Украина продолжает линию на установление тотальной цензуры
Силуанов: никто не выиграет, если Россию отключат от SWIFT
ЛДПР предлагает сделать предновогоднюю пенсионную выплату ежегодной
Случаи заражения "омикроном" выявили в Дагестане
Анну Калашникову застали в компании с бойфрендом жены Лепса
Глава ВОЗ: "Мир ждёт цунами заражений коронавирусом из-за "омикрона" и "дельты"
Захарова: ЕС своими руками сделал немало для эскалации напряжённости в Европе
Переговоры США и России пройдут в Женеве 10 января
Миронов ответил на слухи о потасовке с его участием в Театре Наций
Стоимость фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже $1100
Популярное
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье

Следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают причины гибели мальчика в подмосковной Дубне.

СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Мир. Новости мира
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Новости спорта
Марат Башаров поделился своей мечтой
Усам Оздемиров Перемены в лесной отрасли: государство наносит удар по "чёрным лесорубам" Усам Оздемиров Ирина Шлионская Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов Ирина Шлионская Андрей Мартынюк Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов Андрей Мартынюк
Экономика и бизнес
В чём-то подвох: в Европе насторожились из-за падения цен на газ
Здоровье
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Политика. Новости и аналитика
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников