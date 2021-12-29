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Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне

Здоровье

Врачи в Южной Африке, где первоначально появился этот штамм, выяснили, что у больных "омикроном" есть особый симптом, который проявляется только во сне, и это обильное потоотделение.

Омикрон-штамм

Простыни могут стать насквозь мокрыми, даже если в комнате, в которой вы спите, прохладно. Доктор Амир Хан сообщил, что у пациентов бывает такое обильное ночное потоотделение, что приходится по несколько раз переодеваться.

Также врач упомянул, что не стоит забывать и про классические симптомы Covid-19:

  • сухой постоянный кашель,
  • высокая температура,
  • потеря обоняния или осязания,
  • мышечные боли,
  • сильная усталость.

Еще одним ночным признаком "омикрона" может быть сонный паралич, о котором многие пациенты сообщают в социальных сетях. Сонный паралич — это когда кто-то находится в сонном состоянии, но в сознании, при этом чувствует присутствие чего-то зловещего в комнате, но не может двигаться или говорить. Эксперт по терапии сна доктор Кэт Ледерле сказала, что, возможно, это такой странный неврологический симптом.

"Возможно, сама вирусная инфекция так влияет на регуляцию сна, — сказала она MailOnline. — Но я думаю, что более вероятно, что сонный паралич возникает из-за стресса, вызванного неопределенностью и тревогой".

Данные, поступающие из Южной Африки, также свидетельствуют, что боль в пояснице может быть еще одним симптомом "омикрона".

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Куратор: Елена Андреева
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