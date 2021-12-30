В Минздраве призвали россиян не ездить за рубеж в новогодние праздники

Россиянам рекомендуется воздержаться от зарубежных поездок во время новогодних праздников из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма Омикрон желательно не планировать на праздники зарубежные поездки", — цитирует специалиста пресс-служба министерства.

По словам Чуланова, тем, кто уже запланировал выезд за границу, стоит перед путешествием привиться от коронавирусной инфекции.

"Всем, кто еще не привился и не имеет противопоказаний к вакцинации, важно сделать это в самое ближайшее время", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что переболевшим коронавирусом или привившимся более полугода назад стоит своевременно пройти ревакцинацию.

Чуланов заявил также о необходимости соблюдения во время поездок мер профилактики коронавируса.

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