Первые четыре случая заражения "омикроном" выявили в Белоруссии

Четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали в Белоруссии.

О выявлении нового варианта COVID-19 у четырёх человек сообщили БелТА в Минздраве республики. В министерстве отметили, что это первые подтверждённые случаи заражения "омикроном" в стране. Сообщается, что у всех заразившихся заболевание протекает в лёгкой форме.

С начала пандемии в Белоруссии зафиксировали 696 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 1493 — за последние сутки. Около 689 заболевших выздоровели, 5543 скончались.

В РФ подтверждено уже более 40 случаев заболевания COVID-19, вызванного омикрон-штаммом.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, во второй половине января 2022 года в стране может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом, которая будет вызвана "омикроном".

"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости "омикроном" у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас", — заявил медик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.