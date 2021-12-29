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В Минздраве рассказали, через сколько можно беременеть после вакцинации

Здоровье

Планировать беременность можно уже спустя 28 дней после первой прививки от коронавируса, заявили в пресс-службе Минздрава РФ. По словам специалистов, к моменту зачатия, пациент поставит вторую дозу, но уже успеет сформироваться иммунитет.

В Минздраве рассказали, через сколько можно беременеть после вакцинации

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что никаких клинически доказанных отклонений после вакцинации в вопросе репродуктивного здоровья нет.

"Планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", — цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Ведомство также опубликовало новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым при коронавирусе.

"При тяжёлой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде — 90% или выше", — говорится в методичке.

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Беременность: что делать, чтобы ребенок родился здоровым
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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