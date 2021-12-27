Теледоктор Александр Мясников предсказал, когда эпидемия штамма COVID-19 "омикрон" начнётся в России.
Врач рассказал, что в США из двухсот заражённых коронавирусом 80% болеют именно штаммом "омикрон".
"В США зафиксированна первая (официальная) смерть невакцинированного человека именно от "Омикрон", — написал медик в своём ТГ-канале.
Мясников считает, что новый штамм ведёт себя в рамках предсказуемой эволюции вируса, которая движется в сторону снижения опасности для человека.
"Но вакцинироваться и ревакцинироваться сейчас самое время, напоминают американцы своим гражданам. А мы — своим!" — отметил автор книг о здоровье.
Теледоктор объяснил, когда ждать разгула "омикрона" в России.
"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости омикроном у них продлиться до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас…. У нас с Европой волны коронавируса движутся в противофазе почему-то", — написал медик.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.