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Мясников: "В США зафиксирована первая официальная смерть от "омикрон"

Здоровье

Теледоктор Александр Мясников предсказал, когда эпидемия штамма COVID-19 "омикрон" начнётся в России.

Мясников: "В США зафиксирована первая официальная смерть от "омикрон"

Врач рассказал, что в США из двухсот заражённых коронавирусом 80% болеют именно штаммом "омикрон".

"В США зафиксированна первая (официальная) смерть невакцинированного человека именно от "Омикрон", — написал медик в своём ТГ-канале.

Мясников считает, что новый штамм ведёт себя в рамках предсказуемой эволюции вируса, которая движется в сторону снижения опасности для человека.

"Но вакцинироваться и ревакцинироваться сейчас самое время, напоминают американцы своим гражданам. А мы — своим!" — отметил автор книг о здоровье.

Теледоктор объяснил, когда ждать разгула "омикрона" в России.

"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости омикроном у них продлиться до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас…. У нас с Европой волны коронавируса движутся в противофазе почему-то", — написал медик.

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Измененный и быстрый: что известно о новом омикрон-штамме коронавируса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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