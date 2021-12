Мясников предупредил о грядущей массовой волне COVID-19

Доктор Мясников объяснил, когда после вакцинации от коронавируса, появляются первые антитела.

Телеведущий уверен, что Россия стоит на пороге массовой волны коронавируса. Медик дал совет россиянам, как защититься перед новой атакой COVID-19.

"Ещё раз напоминаю: после 2-й дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации 3-й дозой увеличение уровня защитных антител так же — через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация даёт особенно стойкий эффект, и, вероятно, даже к "омикрону", — написал врач в своём Telegram-канале.

Теледоктору понравился заголовок статьи под названием: "Vaccines Do Not Save Lives, Vaccinations Do" ("Не вакцина спасает жизни, а вакцинация!").

"Мы можем разработать эффективные вакцины, произвести достаточное их количество, доставить их по районам и областям, но если не инвестировать в работу по убеждению людей вакцинироваться, то всё это зря!" — объяснил автор книг о здоровье.

Ранее Мясников отметил, что нельзя запрещать россиянам ходить в гости в новогодние праздники.

"Делить людей на вакцинированных и нет в НГ ночь считаю неправильным", — писал медик в ТГ-канале.

