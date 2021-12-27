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Мясников предупредил о грядущей массовой волне COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников объяснил, когда после вакцинации от коронавируса, появляются первые антитела.

Мясников предупредил о грядущей массовой волне COVID-19

Телеведущий уверен, что Россия стоит на пороге массовой волны коронавируса. Медик дал совет россиянам, как защититься перед новой атакой COVID-19.

"Ещё раз напоминаю: после 2-й дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации 3-й дозой увеличение уровня защитных антител так же — через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация даёт особенно стойкий эффект, и, вероятно, даже к "омикрону", — написал врач в своём Telegram-канале.

Теледоктору понравился заголовок статьи под названием: "Vaccines Do Not Save Lives, Vaccinations Do" ("Не вакцина спасает жизни, а вакцинация!").

"Мы можем разработать эффективные вакцины, произвести достаточное их количество, доставить их по районам и областям, но если не инвестировать в работу по убеждению людей вакцинироваться, то всё это зря!" — объяснил автор книг о здоровье.

Ранее Мясников отметил, что нельзя запрещать россиянам ходить в гости в новогодние праздники.

"Делить людей на вакцинированных и нет в НГ ночь считаю неправильным", — писал медик в ТГ-канале.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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